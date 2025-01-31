Сенатор из Чехии призвала повторить блокаду Ленинграда

РИА Новости/Алексей Даничев РФ нужно вновь "испытать блокаду Ленинграда". Об этом заявила бывший председатель палаты чешского парламента и сенатор республики Мирослава Немцова на странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
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