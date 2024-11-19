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NYT: решение США по ударам вглубь РФ не изменит ход конфликта на Украине

NYT: решение США по ударам вглубь РФ не изменит ход конфликта на Украине

Решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ применять дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России может помочь Киеву только в краткосрочной перспективе, но ход конфликта на Украине не изменит.

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