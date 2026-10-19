ИА Новороссия Вместо ракет киевский режим получает горячую поддержку в Брюсселе, больше Европа дать Украине не может.
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Что за дебилы сидят в МО? Когда они проснутся и начнут воевать? Или мало им ещё уворованных бюджетов и незаслуженных почестей и прочих плюшек? Или воевать совсем разучились и память отшибло, а мозги совсем свихнулись? Опыт Афгана ничему не научил - там тоже постоянно бренчали про "мирное население" и "братское отношение"? Или всё это делается целенаправленно - чтобы исчерпать народное терпение и устроить очередной переворот?
Да , надо давно их прижать
Хорошо продуманная провокация со стороны киевского режима чтобы "втянуть в вооружённое противостояние" страны Прибалтики и признать Россию "агрессором" если наше ПВО поразит БпЛА над их территорией.
Сразу в трех уездах Литвы 18 октября был введен "красный уровень" воздушной опасности после обнаружения неизвестного беспилотника. Истребители НАТО поднялись на перехват объекта, а международный аэропорт Каунаса временно приостановил работу.
Литовская сторона утверждала, что БпЛА, который разбился на севере страны, предположительно, пересек границу со стороны Польши.
Представитель министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей, в свою очередь, официально опроверг эти предположения, сославшись на данные объективного контроля.
В этот раз (как в ходе предыдущих аналогичных инцидентов весной и летом 2026 года) не было заявления с нашей стороны - это настораживает.
те кто в Советском Союзе из прибалтов заявлял "нэ знаю",нэ панимаю", после резкого вопроса "Кутас сина ныме он" Как вас зовут (эстонский). аусвайст битте (немецкий(ваши документы)), сразу становились шёлковыми и говорили по русски и находили в магазине то, что ты спросил. Так что нацистские наследники остались. Пора столицей Прибалтики сделать Калининград и закончить разобщенность прибалтов, объединив их в Калининградской области. И через сувалский корридор напрямую общаться с "Ниц польска не сгинела", чтобы от них, беспилотники сразу пересекали нашу границу и получали от нас ответ.
Мудрость, нерешительность или трусость?
Не пойму, если дроны летят с территории Прибалтики, это разве не Казус Белли? Завтра танки пойдут - скажут "это не наши" и ракеты полетят тоже не ихние... Надоело наше соплежуйство. Видимо наладили производство новых фломастеров, красных
Погибли
Погоди мирные люди и дети, а « Москва молчит»?!