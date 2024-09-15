Тяжелобольного Брюса Уиллиса увидели на улице в Лос-Анджелесе

Папарацци засняли тяжелобольного актера Брюса Уиллиса на улице Лос-Анджелеса 13 сентября 2024 года папарацци сфотографировали Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе, когда он находился на пассажирском сидении автомобиля.