Тяжелобольного Брюса Уиллиса увидели на улице в Лос-Анджелесе

Папарацци засняли тяжелобольного актера Брюса Уиллиса на улице Лос-Анджелеса 13 сентября 2024 года папарацци сфотографировали Брюса Уиллиса в Лос-Анджелесе, когда он находился на пассажирском сидении автомобиля.
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