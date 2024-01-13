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Ночью Украинские военные объекты подверглись ракетно-бомбовым ударам

Ночью Украинские военные объекты подверглись ракетно-бомбовым ударам

Взрывы были слышны в Миргороде, Николаеве, Кременчуге, Херсоне, Чернигове, Днепре, Киеве. Сирена предупреждения о воздушном нападении ревела в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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