Ночью Украинские военные объекты подверглись ракетно-бомбовым ударам

Взрывы были слышны в Миргороде, Николаеве, Кременчуге, Херсоне, Чернигове, Днепре, Киеве. Сирена предупреждения о воздушном нападении ревела в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии