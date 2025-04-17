Россия выразила протест Японии из-за планов учебных стрельб вблизи границ

МОСКВА, 17 апреля, ФедералПресс. Москва направила решительный протест посольству Японии в связи с намерениями Токио провести учебные стрельбы на острове Хоккайдо, которые запланированы на июнь этого года.
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