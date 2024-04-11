Ямальский психолог рассказала, какой цвет снижает аппетит

Мягкий, добрый, успокаивающий — это все о голубом. Цвете Земли, чистой воды и безоблачного неба. Психолог ямальского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Мажурина рассказала, что означает голубой цвет в психологии и как использовать его в интерьере и одежде.