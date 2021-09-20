Приколисты

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Все шесть уроков просидел в кабинете психолога. Школьника не пустили на занятия из за косички

Все шесть уроков просидел в кабинете психолога. Школьника не пустили на занятия из за косички

Начались школьные будни, хлопоты и переживания, как для учеников, так и для их родителей и учетилей.

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Андрей Балашов
Автор хоть понимает что пишет? «мальчики должны быть коротко острижены» цитирует автор, а у парня не короткая стрижка? Вот по этой причине мама и пошла на конфликт... Разве не понятно,...

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