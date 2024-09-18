Татьяна Фролова (на фото), как выяснилось, осталась в департаменте архитектуры омской мэрии на посту первого замдиректора.
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Татьяна Фролова (на фото), как выяснилось, осталась в департаменте архитектуры омской мэрии на посту первого замдиректора.