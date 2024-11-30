Мероприятие ´Неделя нулевого травматизма´ проводится с целью обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного травматизма в организациях (недопущения ни одного случая травмирования в организациях в этот период) путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применения мер по их у .
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