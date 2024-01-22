Заявления советника начальника офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаила Подоляка о переговорном процессе Украины и России являются бредом больных на голову людей, пишет обозреватель Myśl Polska Адам Смех.
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