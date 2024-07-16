Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос на тему того, нужно ли полностью запретить электросамокаты на улицах.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос на тему того, нужно ли полностью запретить электросамокаты на улицах.