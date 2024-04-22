В «Пари НН» рассказали, доверяют ли Юрану после четырех поражений кряду

В «Пари НН» дали понять, что пока не планируют кадровые перестановки на тренерском мостике команды. Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал, сохраняется ли у главного тренера команды Сергея Юрана кредит доверия после того, как нижегородцы потерпели уже четыре поражения кряду.