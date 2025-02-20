В квартире на Московской улице во Всеволожске обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины

Предполагается, что смерть наступила не менее шести месяцев назад Следственный отдел по Всеволожску СУ СК России по Ленобласти проводит доследственную проверку в связи с обнаружением мумифицированных тел 54-летнего мужчины и 72-летней женщины в квартире на Московской улице во Всеволожске.