Люди дождались: по 3 100 рублей доплатят россиянам 15 ноября - условия

Россиянам озвучили подробности по долгожданной выплате, которую им начислят уже 15 ноября. Так, по 3 100 рублей постапят на счет ряда получателей, которые относятся к определенной категории населения.
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