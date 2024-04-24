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Политолог Асафов об изменениях в правительстве после инаугурации Путина: «Возможно все»

Политолог Асафов об изменениях в правительстве после инаугурации Путина: «Возможно все»

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров.

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