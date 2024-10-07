Незнаменитая война 17-го века. Вторая осада Казале Амброджио Спинола прибыл в Милан 23 сентября 1629 года и занялся подготовкой к осаде Казале.
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Незнаменитая война 17-го века. Вторая осада Казале Амброджио Спинола прибыл в Милан 23 сентября 1629 года и занялся подготовкой к осаде Казале.
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