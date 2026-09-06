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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Толчинский о попадании в запас «Металлурга»: «Не просил Бабаева искать другие варианты. Для меня это было бы равносильно тому, чтобы сдаться. Не верил, что не могу здесь играть»

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский высказался о попадании в запас в сезоне-2025/26. – Начало прошлого сезона у вас получилось скомканным.

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