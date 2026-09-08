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В кастрюльке

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Забыл про духовку и сложную выпечку: готовлю потрясающий банановый десерт из 2-х яиц на сковороде

Забыл про духовку и сложную выпечку: готовлю потрясающий банановый десерт из 2-х яиц на сковороде

Банановый десерт без выпечки – это идеальный вариант, когда надо приготовить что-нибудь сладкое быстро, без духовки и долгого стояния у плиты.

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