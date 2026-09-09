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«Довел до белого каления»: певица Женя Отрадная о Лазареве

«Довел до белого каления»: певица Женя Отрадная о Лазареве

Певица Женя Отрадная рассказала о своем опыте работы с певцом Сергеем Лазаревым на шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия».

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