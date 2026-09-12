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Исхаков — про АХЛ в криминальных городах США: «Старался не выходить на улицу, все время проводил в отеле»

Исхаков — про АХЛ в криминальных городах США: «Старался не выходить на улицу, все время проводил в отеле»

25-летний бывший форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Руслан Исхаков поделился впечатлениями от АХЛ.25-летний бывший форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Руслан Исхаков поделился впечатлениями от АХЛ.

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