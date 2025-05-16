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Новости Омска

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Почти полмиллиона в месяц: названа зарплата ректора омского политеха Павла

Почти полмиллиона в месяц: названа зарплата ректора омского политеха Павла Корчагина. До этого он работал в СибАДИ, где получал в 2,5 раза меньше.

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