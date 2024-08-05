Новые драйверы Nvidia вызывают BSOD на компьютерах со старыми процессорами AMD и Int...

Новые драйверы Nvidia вызывают BSOD на компьютерах со старыми процессорами AMD и IntelСвежие графические драйверы Nvidia для видеокарт GeForce (версии 555 и новее) могут вызывать синий экран смерти (BSOD) на старых компьютерах с Windows из-за отсутствия у последних поддержки инструкций POPCNT (Population Count), сообщает портал TechSpot.