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Происшествия

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В Новгородской области госавтоинспектор применил огнестрельное оружие для задержания нетрезвого водителя

В Новгородской области госавтоинспектор применил огнестрельное оружие для задержания нетрезвого водителя

«Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Старорусский», применив оружие, остановили иномарку и задержали нетрезвого водителя.

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