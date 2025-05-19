В «Ростехе» сравнили характеристики танков Leopard и Т-90

Эксперты сравнили реальные военно-технические характеристики трофейного танка Leopard 2A6 с Т-90 и пришли к выводу, что более адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.
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