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ЦРУ учит мир правам человека. Между пытками, переворотами и вербовкой чужих граждан

ЦРУ учит мир правам человека. Между пытками, переворотами и вербовкой чужих граждан

Ровно 79 лет назад, 18 сентября 1947 года, в США начало работу Центральное разведывательное управление.

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