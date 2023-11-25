Еврокомиссия предлагает запретить импортирование рядм товаров в Россию

Брюссель предложил запретить импортировать некоторые российские товары и требовать от компаний вносить на целевой депозитный счет определенную сумму, которая будет переведен в Украину в случае нарушения санкционных ограничений.
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