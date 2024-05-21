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В Тебризе прощаются с погибшими при крушении вертолета Раиси и Абдоллахианом

В Тебризе прощаются с погибшими при крушении вертолета Раиси и Абдоллахианом

В городе Тебриз, расположенном на северо-западе Ирана, началась церемония прощания с погибшими в результате крушения вертолета иранским президентом Эбрахимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом.

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