Эксперт объяснила, какую машину выгоднее приобретать в кредит

Средняя ставка по автокредитам в августе 2026 года составляла порядка 13,8% годовых При нынешних ставках новый автомобиль может оказаться выгоднее при покупке в кредит, если покупатель рассчитывает на длительную эксплуатацию и хочет сократить риск неожиданных расходов.