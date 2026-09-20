Эксперт объяснила, какую машину выгоднее приобретать в кредит

Средняя ставка по автокредитам в августе 2026 года составляла порядка 13,8% годовых При нынешних ставках новый автомобиль может оказаться выгоднее при покупке в кредит, если покупатель рассчитывает на длительную эксплуатацию и хочет сократить риск неожиданных расходов.
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