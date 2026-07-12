Жительница Москвы откусила мужу половой орган из ревности

Жительница Москвы разработала и реализовала план мести, узнав о супружеской измене. По информации издания Baza, женщина обнаружила переписку мужа с другой женщиной, что спровоцировало у неё желание отомстить.
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