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Президент Бразилии Лула о вылете сборной с ЧМ: «Делегация летела огромным составом, а вернулись единицы. В самолете был только один игрок – какой позор»

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва раскритиковал сборную страны после вылета с ЧМ-2026 .

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