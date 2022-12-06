Daily Storm

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В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в украинский конфликт

В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в украинский конфликт

Доверие к Соединенным Штатам со стороны их союзников уже падает, отметили в Global TimesВмешательство США в конфликт на Украине и стремление к извлечению из этого максимальной выгодны свидетельствуют о необходимости разгрома американской гегемонии.

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