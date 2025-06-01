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Книга-расследование раскрыла секреты окружения Байдена. Ответы на главные вопросы

Книга-расследование раскрыла секреты окружения Байдена. Ответы на главные вопросы

В книге «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова» журналисты CNN Джейк Таппер и Axios Алекс Томпсон разоблачают политический истеблишмент США, который сознательно скрывал явные признаки ухудшения здоровья предыдущего главы Белого дома.

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