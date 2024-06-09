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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэджик Джонсон о финале НБА: «Хотели бы сохранить паритет по титулам, пока «Лейкерс» не завоюют 18-й»

«Я часть «Лейкерс». У меня до сих пор кошмары в виде Лэрри Берда в тех коротких шортах, которые мы носили.

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