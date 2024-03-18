Савёловский посад
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Савёловский посад

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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть вот это новость хотелось бы как можно больше подробностей имена фамилии героев блядь писать больше не о чем и...Возле дома на Пол...

Пассажиры из Савёловского оценят работу водителей автобусов

В столичных автобусах и электробусах, включая те, что курсируют в Савёловском, начали размещать новые стикеры с QR-кодами, с помощью которых пассажиры смогут оценить, насколько хорошо водители управляют транспортом.

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