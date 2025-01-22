В Барнауле метель повалила новогоднюю елку, которая "всем нравилась"

Это одна из тех пушистых красавиц, которые в городе еще не убрали после Нового года Метель повалила елку в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" В Барнауле мощная метель, обрушившаяся на город в полдень 22 января, повалила новогоднюю елку возле ТРЦ "Галактика", сообщает "Инцидент Барнаул".