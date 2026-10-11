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Павел Табаков женился на своей пиар-директоре: что написала ему мать его дочери

Павел Табаков женился на своей пиар-директоре: что написала ему мать его дочери

Павел Табаков женился на Ксении Ермоленко, своей пиар-директоре. На свадьбу бывшая возлюбленная актёра Софья Синицына не пришла, но поздравила молодых в соцсети — и добавила фразу, которую легко прочитать с двойным смыслом.

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