Автор: AF Post Как известно, многие «ястребы» в России, причём, из политической и экспертной среды, периодически высказывают мнение, что Москве необходимо организовать и произвести ликвидацию действующей в Киеве верхушки, и, прежде всего — Владимира Зеленского.
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