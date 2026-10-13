Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Если враг – то лучше дурак». Дубинский рассказал, для чего Путин сохраняет Зеленского

«Если враг – то лучше дурак». Дубинский рассказал, для чего Путин сохраняет Зеленского

Автор: AF Post  Как известно, многие «ястребы» в России, причём, из политической и экспертной среды, периодически высказывают мнение, что Москве необходимо организовать и произвести ликвидацию действующей в Киеве верхушки, и, прежде всего — Владимира Зеленского.

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