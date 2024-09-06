Голосование стартовало сегодня в 8 утра Депутат Романов проголосовал на выборах в Петербурге Депутат Государственной думы Михаил Романов проголосовал на выборах губернатор и органов местного самоуправления на своём избирательном участке по месту регистрации в Петербурге.