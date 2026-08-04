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«Лада» не предложила контракт Березину после просмотра

35-летний защитник Максим Березин покинул «Ладу» после пробного контракта. « Максим Березин находился в «Ладе» на пробном контракте, по итогу которого тренерский штаб принял решение не предлагать защитнику новое соглашение», – говорится в сообщении клуба.

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