Песков не подтвердил, что поздравление Путина перезаписывалось из-за Белгорода

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что поздравление президента РФ Владимира Путина было перезаписано после атаки ВСУ на Белгород 30 декабря.
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