ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Fox News: хитрый КГБшник — поведение Путина с американскими президентами возмутило США

Fox News: хитрый КГБшник — поведение Путина с американскими президентами возмутило США

РФ обязана объявить войну не только Украине, но и США Американские издания с мировым именем пишут, что администрация Байдена дала добро на применение американских дальнобойных ракет по "старой" территории России.

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Комментарии
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Александр Рожков
Вот мы ужо им покажем! Они ужо узнають Кузькину мать то. Узнають где раки то зимують. Они у нас ишо попляшуть и попоють. Им ишо небо то с овчинку покажется.. Мы ужо им зададим...
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5 час.
ТН
Т Н
👍🏻
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5 час.
Ирина52
Моя голубая мечта, чтобы США хоть раз узнали на своей шкуре, что такое бомбежки. А то привыкли делать капиталы на чужих трупах. Страна - ЛЮДОЕД.
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1 час.

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