Fox News: хитрый КГБшник — поведение Путина с американскими президентами возмутило США

РФ обязана объявить войну не только Украине, но и США Американские издания с мировым именем пишут, что администрация Байдена дала добро на применение американских дальнобойных ракет по "старой" территории России.
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