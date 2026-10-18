В Тюменской области определили победителей XIII Областного конкурса чтецов по системе Брайля. Финальные состязания, объединившие 19 участников из Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима и Тобольска, состоялись на площадке Центра комплексной реабилитации «Пышма».
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