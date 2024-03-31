В город прибыл французский министр.В последнее время президент Франции Эммануэль Макрон особо активен в информационном пространстве касательно Украины.
Зеленский хочет продать Одессу Макрону
Комментарии
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Сергей С
ппц )) жид одесситами как крепостными барыжит )) а французская тётка председатель - просто дура ))
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10 час.
лл
лина любимцева
А Одесса что, собственность Зеленского, раз тот решил продать Одессу Макрону? Наркоман вже зовсiм з глдузду з'iхав (совсем с ума сошел)? Донаркоманился, дебил!!
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9 час.
Сергей Бессонов
А 21-го мая он уже никто и звать его никак, будет ручонками сучить, маленький "пизнес" делать: продавать Одессу, Киев - прихлопнем, загоним по самые уши в землю.
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6 час.
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