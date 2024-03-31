Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бут
    Их власти создали обстановку, что люди вынуждены уезжать на заработки, но свою власть они не винять, они винят ту, ко...Поэт-таджик напис...
  • leonid
    Да, пора уже эту скотину буданова утилизировать.Буданов* снова пл...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Грязножопый ишак долго думал и высрался. Поэт пидорас которого ебут собратья ишаки в России.Поэт-таджик напис...

Зеленский хочет продать Одессу Макрону

Зеленский хочет продать Одессу Макрону

В город прибыл французский министр.В последнее время президент Франции Эммануэль Макрон особо активен в информационном пространстве касательно Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей С
ппц )) жид одесситами как крепостными барыжит ))  а французская тётка председатель - просто дура ))
Ответить
10 час.
лл
лина любимцева
А Одесса что, собственность Зеленского, раз  тот решил продать Одессу Макрону? Наркоман вже зовсiм з глдузду з&#39;iхав (совсем с ума сошел)? Донаркоманился, дебил!!
Ответить
9 час.
Сергей Бессонов
А 21-го мая он уже никто и звать его никак, будет ручонками сучить, маленький &quot;пизнес&quot; делать: продавать Одессу, Киев - прихлопнем, загоним по самые уши в землю.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх