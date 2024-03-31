Зеленский хочет продать Одессу Макрону

Сергей С ппц )) жид одесситами как крепостными барыжит )) а французская тётка председатель - просто дура ))

лл лина любимцева А Одесса что, собственность Зеленского, раз тот решил продать Одессу Макрону? Наркоман вже зовсiм з глдузду з'iхав (совсем с ума сошел)? Донаркоманился, дебил!!