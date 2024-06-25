В мобильной версии YouTube наконец-то появится таймер сна. Его упоминание уже есть в бета-версии

https://www.ixbt.com/news/2024/06/25/v-mobilnoj-versii-youtu. Компания Google добавила опцию таймера сна в приложение YouTube Music в 2023 году, но мобильная версия основного YouTube такой функции не получила.
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