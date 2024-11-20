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ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Купянске

Российские войска уничтожили в Купянске защищенный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщает подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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