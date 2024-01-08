Пушилин выступает за взятие Одессы и Николаева

Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами и выступил за их взятие Глава ДНР назвал Одессу и Николаев русскими городами, которые, по его мнению, в силу разных обстоятельств и ошибок перестали быть частью РоссииОдесса (Фото: Сергей Поляков / РИА «Новости») Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что убежден в необходимости взять под контроль Одессу и Николаев.