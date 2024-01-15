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Банкам в России серьезно ужесточат наказание за обман потребителей

Банкам в России серьезно ужесточат наказание за обман потребителей

В России предложили более строго наказывать  банки в случае обмана потребителей финансовых услуг. Центробанк предлагает увеличить размеры штрафов за подобные нарушения, доведя их до сравнимых  с санкциями за нарушение антиотмывочного законодательства, пишут «Известия».

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