Банкам в России серьезно ужесточат наказание за обман потребителей

В России предложили более строго наказывать банки в случае обмана потребителей финансовых услуг. Центробанк предлагает увеличить размеры штрафов за подобные нарушения, доведя их до сравнимых с санкциями за нарушение антиотмывочного законодательства, пишут «Известия».
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