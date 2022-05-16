Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Девин Букер и Крис Пол поздравили Луку Дончича с победой в серии

Девин Букер и Крис Пол поздравили Луку Дончича с победой в серии

«Даллас» в воскресенье крупно выиграл у «Финикса» в выездном седьмом матче серии второго раунда плей-офф (123:90, 4-3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх