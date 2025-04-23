МИД: Россия готова привлечь США к расследованию преступлений ВСУ

РИА Новости/Мария Девахина Россия готова привлечь наблюдателей из Соединенных Штатов и других стран для участия в расследовании преступлений украинских боевиков, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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